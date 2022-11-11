قال نائب الرئيس للتخطيط والتحكم الاستراتيجي في “سار”، طارق العقيل، أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمات نقل آمنة ومستدامة بأحدث التقنيات العالمية.

وأكد أن الشركة تهدف إلى خدمة المجتمع وتوفير الخدمة للعملاء بأحدث التكنولوجيا الموجودة في أنحاء العالم، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية للتنوع الاقتصادي وممكن لباقية الصناعات.