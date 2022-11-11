كشف الدكتور بسام صالح عباس، استشاري الغدد الصماء، عن الأغذية التي تؤثر على نمو الأطفال .

وقال الدكتور بسام خلال ظهوره في برنامج ياهلا أنهم دائماً ما يدعون إلى الغذاء المتوازن ، لافتاً إلى أن غذائنا في الغالب غير متوازن يحتوي على كمية كبيرة من الدهون والمواد الحافظة لأنه عبارة عن غذاء مجهز ويأتينا من الخارج بصفة كبيرة .

وتابع أن الغذاء المتوازن يحتوي على الخضروات والفواكه وتحتوي على كم جيد من الكربوهيدرات والسكريات مع تناول الدهون بقدر معقول.