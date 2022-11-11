كشف الدكتور بسام صالح عباس، استشاري الغدد الصماء، عن الأغذية التي تؤثر على نمو الأطفال .
وقال الدكتور بسام خلال ظهوره في برنامج ياهلا أنهم دائماً ما يدعون إلى الغذاء المتوازن ، لافتاً إلى أن غذائنا في الغالب غير متوازن يحتوي على كمية كبيرة من الدهون والمواد الحافظة لأنه عبارة عن غذاء مجهز ويأتينا من الخارج بصفة كبيرة .
وتابع أن الغذاء المتوازن يحتوي على الخضروات والفواكه وتحتوي على كم جيد من الكربوهيدرات والسكريات مع تناول الدهون بقدر معقول.
أ.د. بسام صالح عباس – استشاري الغدد الصماء: هذه الأغذية تؤثر على نمو الأطفال @bassambinabbas#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/h1fq6zTpoI
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 11, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً