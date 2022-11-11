في حدث مثير، شهدت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قصة تخرج وعقد قران لإثنين من طلابيها “عمر وشهد” حيث احتفلا بعقد قرانهم مع احتفالهم بتخرجهم.
وقال عمر العثيم :” أول لقاء بيننا كان في الترم الأول لنا في جامعة نايف، كانت الأستاذة شهد عندها استفسار وجاوبت عليها، بعدها بدينا نتعاون في الأشياء العلمية فحسينا إننا شخصين يكملون بعض”.
وأضاف “بعدها تواصلت مع الوالدة وقولت لها بأن هناك زميلة أحس انها شخص يكملني فكرياً وتعتبر هي الحلقة الناقصة في حياتي ”
قصة تخرج وعقد قران..
"عمر وشهد".. يتخرجان من جامعة نايف بشهادة وعقد قران#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hJHmECfVgJ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 11, 2022
ايوووه بدينا