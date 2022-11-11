في حدث مثير، شهدت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قصة تخرج وعقد قران لإثنين من طلابيها “عمر وشهد” حيث احتفلا بعقد قرانهم مع احتفالهم بتخرجهم.

وقال عمر العثيم :” أول لقاء بيننا كان في الترم الأول لنا في جامعة نايف، كانت الأستاذة شهد عندها استفسار وجاوبت عليها، بعدها بدينا نتعاون في الأشياء العلمية فحسينا إننا شخصين يكملون بعض”.

وأضاف “بعدها تواصلت مع الوالدة وقولت لها بأن هناك زميلة أحس انها شخص يكملني فكرياً وتعتبر هي الحلقة الناقصة في حياتي ”