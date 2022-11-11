أكدت استشارية طب وجراحة العيون د. خديجة العطاس أن %30 من الأطفال في السعودية بحاجة للنظارات. لافتةً إلى أن هناك أبحاث علمية تؤكد أن مكوث الطفل على الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة تسبب إصابته بـ “قصر نظر شديد”.

وقالت “العطاس” عبر برنامج الراصد التوعية حالياً بين الآباء أصبحت أعلى حيث باتوا أكثر حرصاً على فحص أبنائهم ومعرفة الحالة الصحية لنظرهم.

وحذرت العطاس من خطر الأجهزة الإلكترونية مؤكدةً أنهم أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر من الأطفال العاديين.