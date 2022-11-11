أكد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المملكة تتميز بجغرافيتها المختلفة، مبيناً أن مشروع مكافحة التصحر سيساعد القرى في المحافظة على طبيعتها.

وقال الحقيل ‘” دائما ما تعد المدن المستدامة تحدياً كبيراً. كيف يمكن للقرى الريفية أن تستغل تنافسيتها وأن تستفيد من اختلاف تصميمها عن تصميم المدن الحضرية”.

وتابع “ندرة المياه أبرز العوائق التي نعاني منها في عملية التشجير والتخضير، لذلك يجب أن نتعاون مع وزارة الزراعة لنضمن أن تكون نوعية الزراعة الممارسة متوافقة مع الطبيعة الحالية والنظام البيئي، فهذا التعاون يجعلنا أكثر فعالية وكفاءة في الوقت الحالي “.

فيديو | ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: المملكة تتميز بجغرافيتها المختلفة، ومشروع مكافحة التصحر سيساعد القرى في المحافظة على طبيعتها #الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/Yq7J9jQQXf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2022