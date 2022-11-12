أظهر مقطع فيديو، عناق الأصدقاء بين فنان العرب محمد عبده والفنان رابح صقر على خشبة مسرح محمد عبده أرينا.

واحتضن رابح صقر صديقه فنان العرب وقبل رأسه أمام الجمهور الذي تفاعل مع هذه اللقطة الأخوية.

وجاء الحفل ضمن فعالية ليلة فنان العرب وأصدقائه المقامة في بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض.