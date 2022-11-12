كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أسباب الحاجة إلى زيارة الطبيب من قبل المُصابين بداء السكري بشكل دوري.

وقال المجلس، أن الاستشارات والفحوصات الدورية تمكّن المريض من الحفاظ والتحكم بمستويات السكر بشكل أكبر، كما تحمي من حدوث مضاعفات مثل أمراض العينين وأمراض الكلى وتلف الأعصاب.

وأوضح أنه من الممكن تفادي أو تقليل هذه المضاعفات، من خلال الالتزام بالاستشارات الطبية وعمل الفحوصات اللازمة، التي تكشف أي تغيرات مبكراً حتى عند ظهور أي أعراض مصاحبة.

وأضاف المجلس أن الطبيب يساعد المريض أيضاً على وضع أهداف وخطة علاجية وحلول تُساهم في التحكم بحالته الصحية.