أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم عدة تنبيهات عبر حسابها الرسمي، لمستخدمي الطرق بعدة مناكق المملكة بسبب هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية .

وشملت التنبيهات منطقة الحدود الشمالية (العويقيلة)ومنطقة القصيم في كلا من (الخبراء-الرس-الفوارة-النبهانية-عقلة الصقور-ضرية)،ومنكقة المدينة المنورة في (العيص-المهد-اليتمة-بدر-وادي الفرع-خيبر)

ونوهت القوات الخاصة، إلى أن الثلاثة مناطق ستشهد أمطار رعدية مصحوبة نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ، ودعت مرتادي الطرق بالحيطة أثناء القيادة.