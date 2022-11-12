ردت المطربة اللبنانية إليسا على الهجوم الذي تعرضت له من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتها لتغريدة تتحدث خلالها عن الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح الذي يقبع بالسجون المصرية.

وأوضحت إليسا إنها شاركت تغريدة لإحدى الإعلاميات بخصوص حقوق الإنسان، كانت تظن أنها تخص لبنان، لكنها تفاجأت أنها تتحدث عن شاب مصري محبوس، ولم تكن تعلم ذلك، متابعة: “أنا أحب مصر، ودائما تصريحاتي تمتدح مصر وجيشها وشعبها، ودائما أقول إن مصر خط أحمر، ودائما فرحتنا تزيد حينما نرى سياح مصريين موجودين بلبنان”.

وأضافت: “أنا مصرية، وكل أغانيي مصرية وأشعر دائما أنني مصرية، والسوشيال ميديا هي عبارة عن مستشفى للمجانين، ودائما ما ينتهزون الفرصة من أجل الهجوم”.

كانت إليسا قد تعرضت خلال الساعات الماضية لسيل من الهجوم من نشطاء مصريين، بسبب إعادة نشر تغريدة، تطالب خلالها بالاعتصام أمام السفارة البريطانية في بيروت للمطالبة بالإفراج عن السجين المصري الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.