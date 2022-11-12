كشف استشاري تأخر الإنجاب الدكتور بندر كتبي، عن معايير تقييم السائل المنوي، وتحليله.
وقال بندر كتبي:”معايير تقييم السائل المنوي:
١-الكمية أقل المعايير أهمية ويفضل أكثر من ١.٥ مل.
٢-التركيز على الأقل ١٦ مليون/مل.
٣-الحركة التقدمية على الأقل ٣٢% تتقدم.
٤-التشوهات إلى 96 % مشوه لا يهم الطبيعي ٤%يكفي ولكن كلما زاد أفضل.
وأشار:” تحليل السائل المنوي مقياس لأداء الخصيتين، والذكورة مرتبطة بذلك الرغبة الانتصاب العضلات الحيوية النشاط”.
وتابع:”في حال توجد مشاكل في ذلك لا تتوجه لأي طبيب غير استشاري تخصص دقيق ذكورة و عقم الرجال، والكلوميد والهرمونات قد تسبب ضرر دائم”.
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