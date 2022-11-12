طرح مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر موقعه الرسمي بوابة التوظيف أكثر من 130 وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى للعمل في ( الرياض، جدة، المدينة المنورة )، واشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي مايلي:
– أطباء. (عدة تخصصات)
– استشاريين. (عدة تخصصات)
– أخصائيين. (عدة تخصصات)
– ممرض الممارسة المتقدمة.
– مساعد رئيس تمريض.
– مساعد مدير مشروع.
– عالم ابحاث مساعد.
– مدقق رقابة مالية.
– مساعد ميكانيكي سيارات.
– نجار أول.
– نجار ثاني.
– رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري.
– منسق رعاية طبية.
– محلل البيانات السريرية.
– مدرب سريري. (7 وظائف)
– أخصائي الامتثال.
– طباخ أول.
– طباخ ثاني. (وظيفتان)
– ممثل ثاني إدارة علاقات العملاء.
– عامل حمية.
– كهربائي ثاني.
– معاون بيئي.
– مستشار تنفيذي المخاطر والامتثال.
– مساعد خدمات الطعام. (وظيفتان)
– رئيس تمريض.
– مدير إدارة التخطيط المالي والميزانية.
– مدير خدمات صيدلية الأورام.
– سكرتير أول. (3 وظائف)
– سكرتير ثاني. (وظيفتان)
– عامل نظافة. (6 وظائف)
– مشطب داخلي ثاني. (وظيفتان)
– محلل تقييم الوظائف والتعويضات.
– فني حدائق.
– مساعد مغسلة.
– مساعد صيانة. (وظيفتان)
– مدير قسم خدمات الحسابات.
– مدير قسم التنويم.
– مديرإدارة الحالات.
– مدير قسم الرعاية الصيدلانية. (وظيفتان)
– مساعد المواد .
– مساعد ميكانيكي.
– ممرض سريري.
– مسؤول توظيف التمريض.
– مشرف تمريض.
– فني رعاية المرضى.
– صيدلاني ثاني. (3 وظائف)
– مشغل محطة أول.
– مشغل محطة ثاني.
– مساعد سباك.
– منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي.
– منسق جودة ونوعية.
– كبير السكرتاريين. (وظيفتان)
– كبيرالتقنيين الطبيين.
– كبير مشرفين الأمن المناوبين.
– كبير مشغلين معالجة المياه.
– عامل صفائح معدنية ثاني.
– ممرض أول.
– مشرف تشغيل المخازن الطبية.
– مشرف وحدة أبحاث علم الأعصاب.
– مساعد أول سلسلة الإمدادات. (وظيفتان)
– قائد الفريق عمليات إدارة علاقات العملاء.
– منجد ثاني.
– كاتب جناح. (4 وظائف)
وأضاف أن التقديم متاح ، ويمكن التقديم عبر هذا الرابط هنا
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