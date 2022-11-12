طرح مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر موقعه الرسمي بوابة التوظيف أكثر من 130 وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى للعمل في ( الرياض، جدة، المدينة المنورة )، واشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي مايلي:

– أطباء. (عدة تخصصات)

– استشاريين. (عدة تخصصات)

– أخصائيين. (عدة تخصصات)

– ممرض الممارسة المتقدمة.

– مساعد رئيس تمريض.

– مساعد مدير مشروع.

– عالم ابحاث مساعد.

– مدقق رقابة مالية.

– مساعد ميكانيكي سيارات.

– نجار أول.

– نجار ثاني.

– رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري.

– منسق رعاية طبية.

– محلل البيانات السريرية.

– مدرب سريري. (7 وظائف)

– أخصائي الامتثال.

– طباخ أول.

– طباخ ثاني. (وظيفتان)

– ممثل ثاني إدارة علاقات العملاء.

– عامل حمية.

– كهربائي ثاني.

– معاون بيئي.

– مستشار تنفيذي المخاطر والامتثال.

– مساعد خدمات الطعام. (وظيفتان)

– رئيس تمريض.

– مدير إدارة التخطيط المالي والميزانية.

– مدير خدمات صيدلية الأورام.

– سكرتير أول. (3 وظائف)

– سكرتير ثاني. (وظيفتان)

– عامل نظافة. (6 وظائف)

– مشطب داخلي ثاني. (وظيفتان)

– محلل تقييم الوظائف والتعويضات.

– فني حدائق.

– مساعد مغسلة.

– مساعد صيانة. (وظيفتان)

– مدير قسم خدمات الحسابات.

– مدير قسم التنويم.

– مديرإدارة الحالات.

– مدير قسم الرعاية الصيدلانية. (وظيفتان)

– مساعد المواد .

– مساعد ميكانيكي.

– ممرض سريري.

– مسؤول توظيف التمريض.

– مشرف تمريض.

– فني رعاية المرضى.

– صيدلاني ثاني. (3 وظائف)

– مشغل محطة أول.

– مشغل محطة ثاني.

– مساعد سباك.

– منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي.

– منسق جودة ونوعية.

– كبير السكرتاريين. (وظيفتان)

– كبيرالتقنيين الطبيين.

– كبير مشرفين الأمن المناوبين.

– كبير مشغلين معالجة المياه.

– عامل صفائح معدنية ثاني.

– ممرض أول.

– مشرف تشغيل المخازن الطبية.

– مشرف وحدة أبحاث علم الأعصاب.

– مساعد أول سلسلة الإمدادات. (وظيفتان)

– قائد الفريق عمليات إدارة علاقات العملاء.

– منجد ثاني.

– كاتب جناح. (4 وظائف)

وأضاف أن التقديم متاح ، ويمكن التقديم عبر هذا الرابط هنا