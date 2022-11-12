كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن موقفها من شقيقها محمد بعد عودتها لحسام حبيب.

وقالت شيرين عبدالوهاب، إنها كانت أيام صعبة لأنها اتاخدت على خوانة، مشيرة:”عندما استيقظت تانى يوم في المستشفى قولت لنفسى إنى متواجدة في مكان آمن وسط ناس بتحبنى وباكل أكل صحى وقمت بإجراء فحص شامل لكل حاجة وكانوا يتابعوننى”.

وشكرت شيرين أخيها محمد عبدالوهاب، قائلة:”عرفنى بالمستشفى وعلمونى أصحى بدرى وأنام بدرى وعلمونى كل حاجة كويسة والحياة بقت جميلة ولذيذة”.

وتنازلت شيرين عبدالوهاب عن كل قضية رفعتها ضد أخيها قائلة:”لا أرضى أن أمى تنام باكية يوم واحد عليا أو على أخى”.