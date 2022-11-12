تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫89984 مقابل الريال الواحد 0٫25642

الدولار: 3٫75964 مقابل الريال الواحد 0٫26598

درهم إماراتي: 1٫02359 مقابل الريال الواحد 0٫97695

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56221

دينار أردني: 5٫30280 مقابل الريال الواحد 66٫56221

دينار كويتي:12٫25317 مقابل الريال الواحد 0٫08161

دينار بحريني: 9٫99370 مقابل الريال الواحد 0٫10007

الريال القطري:1٫03258 مقابل الريال الواحد 0٫96844

الدرهم المغربي:0٫34763 مقابل الريال الواحد 2٫87660

الجنيه المصري: 0٫15442 مقابل الريال الواحد 6٫47565