تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو: 3٫89984 مقابل الريال الواحد 0٫25642
الدولار: 3٫75964 مقابل الريال الواحد 0٫26598
درهم إماراتي: 1٫02359 مقابل الريال الواحد 0٫97695
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56221
دينار أردني: 5٫30280 مقابل الريال الواحد 66٫56221
دينار كويتي:12٫25317 مقابل الريال الواحد 0٫08161
دينار بحريني: 9٫99370 مقابل الريال الواحد 0٫10007
الريال القطري:1٫03258 مقابل الريال الواحد 0٫96844
الدرهم المغربي:0٫34763 مقابل الريال الواحد 2٫87660
الجنيه المصري: 0٫15442 مقابل الريال الواحد 6٫47565
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