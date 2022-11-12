علامة بالقدمين تشير لزيادة الكوليسترول

يعد زيادة الكوليسترول هو القاتل الصامت لأنه لا يظهر أعراض واضحة فى أغلب الحالات؛ حبث يمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في تصلب الشرايين في الذراعين والساقين ما يؤدي إلى ظهور أعراض وتسمى بمرض الشريان المحيطي (PAD).

وأوضحت مختبرات القلب والأوعية الدموية (CLA)، علامة جديدة لزيادة الكوليسترول وهى أول علامة تظهر تدل على الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية هي التشنج المؤلم في عضلات الورك أو الفخذ أو ربلة الساق بعد ممارسة النشاط والحركة

وذكر الطبيب سنجاي واجل: إذا كنت تعاني من ألم في الساق عند المشي و ينخفض بعض الراحة وإذا كانت ساقك ثقيلة فيجب زيارة الطبيب المختص فى فحص نسبة الكوليسترول، بينما يطلق اسم “الحصان تشارلي” على التشنج العضلي في الساق المصاحب لزيادة نسبة الكوليسترول فى الدم.