أكد الإعلامي الرياضي سامي الحريري، أنه يجب أن نحترم اختيارات كل مدرب.

وتفصيلا، قال “الحريري” في حديثه: “الاشكالية أن دائمًا لدينا آراء عديدة لدرجة إن خلصنا من المنتخب الوطني وذهبنا إلى منتخب المغرب”.

وأضاف: “يجب أن نحترم جميع المدربين ونعطيهم خياراتهم يقدمون أنفسهم”، بحسب برنامج “أكشن مع وليد”.