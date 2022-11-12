أكد الإعلامي الرياضي سامي الحريري، أنه يجب أن نحترم اختيارات كل مدرب.
وتفصيلا، قال “الحريري” في حديثه: “الاشكالية أن دائمًا لدينا آراء عديدة لدرجة إن خلصنا من المنتخب الوطني وذهبنا إلى منتخب المغرب”.
وأضاف: “يجب أن نحترم جميع المدربين ونعطيهم خياراتهم يقدمون أنفسهم”، بحسب برنامج “أكشن مع وليد”.
سامي الحريري : يجب أن نحترم اختيارات كل مدرب .. خلصنا من #المنتخب_السعودي ذهبنا إلى منتخب المغرب .#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 11, 2022
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