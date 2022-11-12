أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عن توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– ممثل/ـة خدمة العملاء.

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.

– لا يشترط الخبرة المسبقة أو التخصص.

– مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.

– مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي.

مكان العمل:

– الرياض.

وأوضحت الشركة أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الرسمي: هنــــــا