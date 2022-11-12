أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عن توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– ممثل/ـة خدمة العملاء.
المؤهلات والخبرات:
– شهادة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس.
– لا يشترط الخبرة المسبقة أو التخصص.
– مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.
– مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي.
مكان العمل:
– الرياض.
وأوضحت الشركة أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الرسمي: هنــــــا
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