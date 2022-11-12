تحدث الإعلامي الرياضي محمد العنزي عن تشكيلة المنتخب الوطني لكأس العالم قطر 2022 .

وقال العنزي : درس مهم جدا في تشكيلة ‎المنتخب السعودي لأي لاعب، شاهدنا هتان باهبري انتقل من الشباب للهلال ولم يأخذ فرصته ثم عاد للشباب وأخذ فرصته “.

وأضاف” شاهدنا الكابتن عبدالله الحمدان انتقل من الشباب للهلال وصار أسير دكة البدلاء ولم يأخذ فرصته وهذا أثر على اختياره في مناسبة مهمة، والدرس الأهم الكابتن رياض شراحيلي نسق من النصر وعاد من بوابة أبها لقائمة المنتخب” .