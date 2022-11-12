أعلنت شركة ابتكار المواهب عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمجال المخزون لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مدينة الرياض للسعوديين ثم المقيمين، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مراقب مخزون (في شركه تطوير عقارية).
المتطلبات:
– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– خبرة سابقة 2 سنوات في مجال العمل.
– لغة الانجليزية جيده جدا.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– التقديم متاح للسعوديين و المقيمين (رجال/نساء).
الراتب والامتيازات:
– راتب شهري 10,000حتى 12,000 ريال.
مكان العمل:
– الرياض.
وأوضحت أنه يمكن التقديم وإرسال السيرة الذاتية على البريد التالي:
( [email protected] )
– مع كتابة (المسمى الوظيفي) في العنوان.
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