أعلنت شركة ابتكار المواهب عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمجال المخزون لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مدينة الرياض للسعوديين ثم المقيمين، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مراقب مخزون (في شركه تطوير عقارية).

المتطلبات:

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– خبرة سابقة 2 سنوات في مجال العمل.

– لغة الانجليزية جيده جدا.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– التقديم متاح للسعوديين و المقيمين (رجال/نساء).

الراتب والامتيازات:

– راتب شهري 10,000حتى 12,000 ريال.

مكان العمل:

– الرياض.

وأوضحت أنه يمكن التقديم وإرسال السيرة الذاتية على البريد التالي:

( [email protected] )

– مع كتابة (المسمى الوظيفي) في العنوان.