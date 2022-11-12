شدد مندوب المملكة في الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل على وجوب عدم تحول أفغانستان منطلقًا للإرهاب وتصدير المخدرات.

وقال الواصل ‘” تؤكد دول المجلس استنكارها الشديد ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن وتتنافى مع كافة الأديان والقيم والمبادئ الإنسانية”.

وأضاف “تدعو دول مجلس التعاون المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن الشعب الأفغاني ومساعدته على تحقيق تطلعاته نحو إقامة أفغانستان حرة آمنة مستقرة “.