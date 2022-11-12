كشفت شركة الاتصالات السعودية “STC” عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عدة تخصصات: الإدارية، المالية، القانونية، الفنية، التقنية، الهندسية، وغيرها.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل عقود واتفاقيات أول، مشرف العقود والاتفاقيات، أخصائي أول في العطاءات الخاصة، محلل إدارة منتجات أول، خبير برنامج TIP، مدير إدارة تجربة رحلة العملاء، أخصائي تطوير أعمال.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: محلل تسويق أول، أخصائي عقود المشتريات، مشرف تخطيط الإستراتيجية والحوكمة LC، مشرف رحلة عملاء SS، مشرف مشاركة عملاء SS، مدير رحلة عملاء SS، مدير مشاركة عملاء SS، خبير التحول الرقمي.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الاتصالات السعودية