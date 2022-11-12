أوضح النجم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أن قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم في قطر تتشابه مع المجموعة التي تأهلت إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 وخسرت من ألمانيا 0/1.

وذكرت التقارير، أنه سيرافق ميسي (35 عامًا)، الذي يخوض كأس العالم للمرة الخامسة، أنخيل دي ماريا، ونيكولاس أوتامندي، بجانب وجوه واعدة ساعدت في تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا العام الماضي.

وصرح ميسي: “اليوم أشعر بالكثير من أوجه التشابه بين هذه المجموعة ومجموعة 2014 التي بلغت النهائي. يبدو الأمر مشابهًا جدًا لي في هذا الجانب. التشكيلة والقوة الذهنية أعتقد أنها مهمة للغاية”.

وتابع ميسي: “أعتقد أنني تعلمت كيف أبدأ كأس العالم بشكل جيد والفوز بالمباراة الأولى، وأعتقد أنها أساسية وتمنحنا الأفضلية في باقي البطولة”وعن تعلمه من 4 نسخ سابقة شارك فيها بكأس العالم قال الهداف التاريخي لبرشلونة: “في النسخة الأولى كنت صغيرًا جدًا. لقد استمتعت بها وفي نفس الوقت كان لدي البراءة والغضب والرغبة في اللعب والرغبة في المزيد”.

وأضاف: “ثم كأس العالم 2014، حيث قدمنا ​​أداءً جيدًا، وكانت تجربة لا تُنسى، حيث استمتعت بها كثيرًا وأصبح من الواضح لي أكثر من أي وقت مضى أن الشيء الرئيس والأهم هو أن تكون مجموعة قوية وموحدة لأن هذا على المدى الطويل يقودك إلى تحقيق هدفك المهم وهو الفوز باللقب”.