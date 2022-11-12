داعب فنان العرب محمد عبده الفنان الشاب عايض يوسف، والذي شاركه الغناء ضمن ليلته الغنائية، بمطالبته بتغيير اسمه الفني إلى “عايض القرني” وهو الاسم الحقيقي للأخير.

وسأل فنان العرب الفنان الشاب عايض يوسف على خشبة المسرح عن سبب عدم اختياره اسماً فنياً له غير اسمه الحقيقي المطابق لأحد مشاهير الدعاة بالمملكة، ليجاوبه الفنان الشاب ضاحكاً: “اسمي عاجبني”.

فيما تحدث محمد عبده أيضًا عن قصة محاولة تغيير اسمه في بداية مشواره الفني، حيث طلبت منه إحدى الإذاعات تغيير اسمه بدعوى التطابق اللافت في الأسماء بين الفنان محمد عبده، وشيخ دين مصري آخر يحمل الاسم ذاته، غير أن الفنان عبده رفض الأمر وتمسك باسمه.