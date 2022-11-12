حذّر إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو وزملاءه من عدم قبوله اقتراب انطلاق كأس العالم في قطر، الأسبوع المقبل، فيما قرر المدرب الهولندي بيع القائد هاري ماغواير بعد نهاية الموسم الحالي.

وغاب رونالدو عن الفوز في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على أستون فيلا، مساء الخميس الماضي، بسبب المرض بعد ساعات فقط من إعلان اسمه في قائمة منتخب بلاده للمونديال.

و بشأن جاهزية رونالدو قال تين هاغ: “لا يمكنني ضمان ذلك بعد غيابه عن مباراة أستون فيلا. ويمكنه التعافي من ذلك. إنه ليس مرضًا خطيرًا يستغرق أيامًا أو أسابيع، وأعتقد أنه من الممكن أن يكون متاحًا أمام فولهام”.

وأضاف المدير الفني الهولندي: “أعتقد أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة ضد فولهام ولن آخذ كأس العالم بعين الاعتبار. وحتى يوم الأحد فإن الجميع يجب أن يركز على مصلحة مانشستر يونايتد فقط”.

ويخطط تين هاغ لبيع ماغواير في نهاية الموسم نظرًا لطريقة أدائه البطيئة وتراجعه في ترتيب اللاعبين بعد رافائيل فاران وليزاندرو مارتينيز وليندلوف أيضًا، وفقاً لصحيفة “الغارديان” البريطانية.