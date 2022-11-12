تحدث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن ازدياد حجم الانبعاثات لدى الدول التي كانت تنتقد وتعطي محاضرات بشأن زيادة تلك الانبعاثات.

وقال وزير الطاقة، خلال تصريحات له عبر قناة “العربية”: “انظروا لمن كان يعطينا المحاضرات تلو المحاضرات عن حجم الانبعاثات”.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “وفي الوقت الذي نخفف فيه انبعاثاتنا هناك دول تزداد فيه انبعاثاتها وهي الدول التي كان من المفترض أن تكون صاحبة المبادرة وتمتلك المقومات”.