أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، عن بيع 1.4 مليون طن من الرصيد الكربوني.

وتفصيلا، قال “الرميان” في الكلمة الافتتاحية في المستقبل الأخضر: “تم بيع 1.4 مليون طن من الرصيد الكربوني ونسعى إلى اقتصاد مستدام”.

وأضاف في حديثه: “نحن مسؤولون عن تطوير الطاقة المتجددة وملتزمون بالعمل المناخي العالمي، وهدفنا الوصول لتصنيع أكثر من 328 ألف سيارة كهربائية خلال عام ونسعى إلى توريد 50% من الطاقة بحلول 2030”.

وتابع: “أطلقنا مبادرة سوق الكربون الطوعية الإقليمية وهي الأولى من نوعها، فنحن نحول الطموحات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ وهدفنا الوصول للحياد الصفري بحلول 2060”.

وجاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني من جلسات مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ.

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: بيع 1.4 مليون طن من الرصيد الكربوني ونسعى إلى اقتصاد مستدام#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/KjbVgGkwk2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: مسؤولون عن تطوير الطاقة المتجددة وملتزمون بالعمل المناخي العالمي#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/y9N9zBTfg9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: هدفنا الوصول لتصنيع أكثر من 328 ألف سيارة كهربائية خلال عام ونسعى إلى توريد 50% من الطاقة بحلول 2030#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/TpEOKdkaFK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022

فيديو | محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: أطلقنا مبادرة سوق الكربون الطوعية الإقليمية وهي الأولى من نوعها#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/OxwNOQtqBt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022