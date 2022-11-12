لقى أربعة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بمحافظة طرطوس السورية ، بسبب خلاف على قطاف الزيتون.

وأفادت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته على موقعها في فيسبوك، بأن شخصاً ، أقدم على قتل شقيقه وزوجته وولدي شقيقه وأصاب ابنة شقيقه، إثر إطلاق النار عليهم جميعاً، بسبب خلافات عائلية بشأن قطاف الزيتون بطرطوس.

وأكدت الوزارة في بيانها، إسعاف مطلق النار المدعو هيثم وابنة شقيقه المدعوة نور الهدى وإخلاء جثث القتلى إلى مستشفى الباسل في طرطوس، مشيرة إلى أن حالة مطلق النار حرجة.