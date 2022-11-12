أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

– خبير المفاوضات البيئية

المؤهلات ووالخبرة

– مطلوب درجة متقدمة (ماجستير أو دكتوراه) في العلوم البيئية أو القانون أو العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو ما يعادلها أو أي مجال آخر ذي صلة.

– مطلوب خبرة عملية سابقة لا تقل عن 10 سنوات في المفاوضات البيئية والإلمام بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.

– المعرفة بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في المملكة العربية السعودية هي أصول

تجربة العمل في غرب آسيا أمر مرغوب فيه.

– مطلوب إتقان اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا

يهدف إعلان الاستشارات هذا إلى التماس الطلبات لأغراض إعداد القوائم لتكون بمثابة مجموعة من الخبرات.

ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال رابط الموقع: هنا