احتفى العديد من الناشطين الإيرانيين، بفتاة مشت وسط العاصمة بطهران سادلة شعرها الطويل بلا حجاب وترتدي تنورة قصيرة رافعة يدها كعلامة انتصار.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع شابة تمشي وسط شارع وليعصر في طهران من دون حجاب، مرتدية تنورة قصيرة، في رسالة تحد للسلطات التي دأبت خلال الفترة الماضية على ممارسة أساليب القمع ضد التظاهرات.

ويأتي ذلك على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على يد نظام الملالي الديكتاتوري، الأمر الذي أشعل احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات وإلى الآن.