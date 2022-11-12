أكد مبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير، اليوم السبت، أنه لدينا مسؤولية الاهتمام بالتغير المناخي كدولة مصدرة للبترول لحماية أبنائنا في المستقبل.

وقال عادل الجبير، خلال منتدى مبادرة “السعودية خضراء”: “لدينا أهداف وغايات وهذه الغايات مرنة حيث نستطيع أن نقوم بتحقيقها كما حدث في تعهدنا في غاز الميثان وكذلك أجندة 2030، وذلك لنبهر العالم في مجال الطاقة”.

وأشار “الجبير” إلى أن لدينا 17 مبادرة نعتمد عليها بالطاقة المتجددة لحماية البيئة، مضيفًا أن المملكة من أكبر المساعدين للدول ومن أنجح الدول في مواجهة جائحة كورونا بقوة.

وأكد أن المملكة لديها القدرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بهدف التغلب على التلوث، كما أنها مولدة مبادرات بأكثر من 500 مليون دولار ليكون الكوكب صالحا، لافتًا إلى أن المملكة اهتمت بالشعب والبلد والعالم لذلك نجحت في الإدارة السياسية.

فيديو | مبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير: لدينا مسؤولية الاهتمام بالتغير المناخي كدولة مصدرة للبترول لحماية أبنائنا في المستقبل#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/Kw365zWX0O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022

فيديو | مبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير: لدينا أهداف وغايات نستطيع تحقيقها لنبهر العالم في مجال الطاقة#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/bN53EzImXk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022

فيديو | مبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير: لدينا 17 مبادرة نعتمد عليها بالطاقة المتجددة لحماية البيئة#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/yeFPa3XiCU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022

فيديو | مبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير: السعودية من أكبر المساعدين للدول ومن أنجح الدول في مواجهة جائحة كورونا بقوة#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/Sl7u7Xdh8n — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022

فيديو | مبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير: السعودية لديها القدرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بهدف التغلب على التلوث#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/CFz8mDhRrD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022