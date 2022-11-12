يحدث في بعض الحالات أن يحجم الكبد عن إظهار الأعراض في بعض الحالات المرضية، إلا أنه يوجد في الوقت ذاته بعض العلامات التي تشير لوجود مشكلة في الكبد.

وتتضمن أحد تلك الأعراض القئ الدموي التي تدل على تعرض الكبد لضرر شديد، وقد يكون القيء سائلا أو أكثر صلابة أو يشبه حبيبات القهوة.

ويحتاج ذلك إلى فحص ولكنها قد تحتاج أيضا إلى علاج طارئ، ويمكن أن تعاني من قيء الدم إلى جانب العلامات التي تشمل الشعور بتوعك بشكل عام وبالارتباك والشعور بالإغماء أو الدوار والتنفس السريع أو الضحل.

وتميل هذه العلامة الخطيرة إلى الظهور في المراحل المتأخرة من مرض الكبد، المعروف باسم تليف الكبد، كما يصبح الكبد متندبا بشكل كبير وقد لا يعمل بشكل صحيح.