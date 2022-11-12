عثرت الشرطة بولاية كارولينا الأمريكية على طفل محبوسًا خارج منزل حيث تم إلقاءه خارج المنزل منذ أبريل الماضي.

وتفصيلا، اعترفت زوجة الأب للشرطة بأنه تم ابعاد الطفل إلى الخارج للنوم على القش، لأنه لم يكن هناك مكان له في المنزل.

وبدأ استبعاد زوجة الأب للطفل الصغير بعد ولادتها لأربع أطفال حيث اختفى الصبي الموجود في القفص من حسابات زوجة أبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار إختفاء الطفل المفاجئ قلق أصدقائها وتم استدعاء الضباط إلى المنزل في الصباح الباكر من قبل أحد الجيران القلقين بعد عثوره على الصبي المحبوس في قفص للكلاب على أرض المنزل.

وأخبرت زوجة الجار الشرطة في وقت لاحق بأنه أخذ الطعام للطفل مرة واحدة.