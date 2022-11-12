أكدت هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزيرة السياحة الأميرة، أن الإقامة في المملكة احتلت الصدارة.

وتفصيلا، قالت “هيفاء” خلال حديثها: “الإقامة في المملكة احتلت الصدارة؛ لذلك قررنا وضع السياسات الصحيحة لكل مشروعاتنا المقبلة”.

وأضافت خلال جلسة نقاشية بعنوان “السياحة المستدامة- خط الأساس”: “وضعنا السياحة في صدارة الجهود لتنهض وتنمو في السعودية مع خلق السياحة التجديدية”.

وتابعت: “أطلقنا لجنة السياحة لتغيير المناخ وسنعلن نتائجها في منتدى العام القادم”.