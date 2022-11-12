هزت صرخات أرجاء تونس بعد ارتفاع معدل جرائم القتل ضد النساء ، حيث أفاد المنسق الوطني للاتحاد الدولي للخدمات منصور الشارني، أن 15 امرأة في تونس تعرضن للقتل بطرق مختلفة منذ بداية العام الحالي.

وأكد الشارني أن هذا رقم مفزع، دفع المنظمات النسوية إلى إطلاق صرخات للمطالبة بتوفير حماية أكبر للنساء من الجرائم التي ترتكب في حقهنّ.

فيما أطلقت مجموعة من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة حملة تحت شعار “أوقفوا قتل النساء”، ونظمت وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي تنديداً بظاهرة العنف المسلط على المرأة داخل المجتمع.