كشفت مصادر، اليوم السبت، حقيقة مزاعم الحكومة الكندية بشأن قطعها دعم الحرس الثوري الإيراني بطائرات بدون طيار.

وتوصلت المصادر، إلى استنتاج مفاده أن قصة الحكومة الكندية عن معاقبة أعضاء الحرس الثوري الإيراني بدلاً من معاقبة الحرس الثوري الإيراني هي قصة خادعة.

وأكدت المصادر، أنه تم ربط محرك الطائرات بدون طيار التابع للحرس الثوري الإيراني بشركة الطائرات بومباردييه الكندية؛ لتتساءل كم عدد الشركات الكندية الأخرى التي قد تكون مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني؟

وكانت قد كشفت بقايا الطائرة المسيرة المفخخة التي أطلقها النظام الإيراني لتدمير مقر حزب الديمقراطي الكردي الإيراني “PDKI” عن هوية الدول والشركات التي تدعم النظام الإيراني في تصنيع هذه المسيرات.

واتضح من فحص بقايا الطائرة المسيرة أنها طائرة إيرانية وتم إنتاج محركها من قبل شركة روتاكس النمساوية المملوكة لشركة بومباردييه الكندية.

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