توقف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن الحديث لحظة دخول وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء.
وقال وزير الطاقة، خلال المنتدى: “نشكر الرئيس المصري لاستضافة منتدى مبادرة السعودية الخضراء ونرحب مجددا بوزير الخارجية المصري”.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتوقف عن الحديث لحظة دخول وزير الخارجية المصري سامح شكري #الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/0WWs3T6Bbz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نشكر الرئيس المصري لاستضافة #منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء ونرحب مجددا بوزير الخارجية المصري#الإخبارية#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/DGw3atNPNd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022
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