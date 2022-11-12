توقف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن الحديث لحظة دخول وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء.

وقال وزير الطاقة، خلال المنتدى: “نشكر الرئيس المصري لاستضافة منتدى مبادرة السعودية الخضراء ونرحب مجددا بوزير الخارجية المصري”.