توقف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن الحديث لحظة دخول وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء.

وقال وزير الطاقة، خلال المنتدى: “نشكر الرئيس المصري لاستضافة منتدى مبادرة السعودية الخضراء ونرحب مجددا بوزير الخارجية المصري”.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتوقف عن الحديث لحظة دخول وزير الخارجية المصري سامح شكري #الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/0WWs3T6Bbz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022