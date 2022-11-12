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السبت12 نوفمبر

فضائح تحكيمية أثارت الجدل بقوة في تاريخ كأس العالم

منذ 33 دقيقة
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اتسم تاريخ كأس العالم بالعديد من الأخطاء التحكيمية التي بقيت عالقة في الأذهان، وذلك من اكتساح الحارس الألماني هارالد شوماخر للفرنسي باتريك باتيستون إلى هدف الإنجليزي فرانك لامبارد غير المحتسب، مروراً بهدف “يد الله” للأرجنتيني دييغو مارادونا.

ورغم مرور عقود من الزمن، إلا أن الجدل مازال قائماً بشأن عدة أهداف أُحرزت خلال كأس العالم، منها هدف الإنجليزي جيف هيرست في مرمى ألمانيا الغربية في نهائي 1966، فلا أحد يعلم إن كان الهدف صحيحا أم لا حينها وتوجت إنجلترا باللقب الأول والوحيد لها حتى الآن.

والأكثر شهرة شوط أول سلبي في ربع نهائي 1986، استعراض مارادونا في الشوط الثاني الذي سيبقى خالدا في الاذهان سواء من حيث المستوى الذي ظهرت به الارجنتين او الهدفين اللذين سجلهما الأسطورة الراحل.

 

 

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