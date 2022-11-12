مازح فنان العرب محمد عبده الفنان عبدالله الرويشد أثناء غنائمها معًا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث شاركه غناء “البساط أحمدي”، ثم قدم بعدها عبدالله الرويشد منفرداً أغنية “أبعاد كنتم”.

وقال فنان العرب للجمهور أثناء حضور عبدالله الرويشد: “من أكبر.. أنا ولا أنت؟”، ليرد الأخير “قامة وفنيًا وأخ كبير، أستاذ محمد عبده، يطولنا بعمرك يارب”.

ورد فنان العرب بالرد على “الرويشد” قائلاً: “بس الصبغة اللي تصبغها حقتي أنا أقوى، وأغمق شوي ماشية مع العقال”.

وقدم الفنان محمد عبده الفنان عبدالله الرويشد على خشبة المسرح حيث شاركه غناء “البساط أحمدي”، ثم قدم بعدها عبدالله الرويشد منفرداً أغنية “أبعاد كنتم”.