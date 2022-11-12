قضت المحكمة بإعدام امرأة من تكساس بعد قتلها صديقتها الحامل من أجل استخراج جنينها وسرقته.

وجاء ذلك بعد أن أوهمت الجانبية حبيبها وأقاربها بأنها حملها حيث اشترت بطنًا منتفخًا من السيليكون، إلا أنها في الواقع كانت عاجزة عن الإنجاب بسبب استئصال رحمها.

وقررت المرأة سرقة جنين صديقتها الحامل حيث قامت بطعنها أكثر من 100 مرة ثم فتحت بطنها لتأخذ الجنين، ثم غادرت المنزل الذي كانت تنام في إحدى غرفه ابنة للضحية تبلغ من العمر 3 سنوات.

وتم القبض على المتهمة وهي تقود سيارتها واضعةً الجنين على ركبتيها، ولم يتمكن الطفل الذي أُدخل المستشفى من البقاء على قيد الحياة.