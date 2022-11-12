أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه أنه تم تعزيز طائرات بدون طيار تعمل تحت مياه البحر في مشروع “نيوم” للتنبؤ البيئي.

وقال السواحة :” استطعنا تصوير الكثير من الصور واستطعنا جمعها مع البيانات الجغرافية المكانية حتى نضع خرائط عن أفضل النماذج التي تستطيع أن تساعدنا على بدء التنفيذ وكذلك المساهمة في خلق الاستدامة حتى نحافظ على الكوكب”.

وأضاف “: يقوم مشروع البحر الأحمر على 400 ميجا واط من الطاقة الشمسية، كما استطعنا أن نبين لصاحب السمو الملكي إنها إذا كانت هذه الخطط تساهم في إعادة نمو الشعب المرجانية، وهذا ما نقصده بالسياحة البيئية التي تحمي نحو ٩٩٪ من البيئة “.

فيديو | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه: استطعنا تعزيز طائرات بدون طيار تعمل تحت مياه البحر في مشروع "نيوم" للتنبؤ البيئي #الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/cdSOcDK8wV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022