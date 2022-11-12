“الدفاع العراقية” يحيل الضباط الذين يعانون من السمنة إلى التقاعد

كشفت وثيقة متداولة منسوبة لوزارة الدفاع العراقية، عن تعليمات جديدة تجيز إحالة الضباط الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن إلى التقاعد في حال عجزهم عن ترشيق أوزانهم.

وطالبت الجميع بالالتزام باللياقة البدنية، مشددة على أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد، كذلك ذُكر أن الوثيقة التي وجّهت إلى المديريات والقطاعات، تحوي توجيها من قائد القوات البرية بإجراء الضباط المترهلين برتبة ملازم -نقيب، فحص للوزن، مشددة على أن من لا يستطع تخفيض وزنه سيحال للتقاعد.

وشدد التوجيه على فحص الضباط المرضى من الذين لديهم ضعف في القلب قبل إشراكهم بدورات المترهلين لتفادي حصول خطورة على حياتهم في حال إشراكهم بالدورات؛ حيث سيكون بشكل سنوي، لافتة إلى أن على مديرية الأمور الطبية العسكرية إصدار جدول توقيتات بالفحص.