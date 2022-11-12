شكك الرئيس السابق دونالد ترمب في صحة العملية الانتخابية في بعض الولايات، بعد احتفاظ الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، ليصبح بالتالي على مسافة مقعد واحد فقط للاحتفاظ بغالبيته في المجلس.

وقال ترمب في تغريدة له معلقاً : “تروث سوشيل” إن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في أريزونا، ما أدى إلى “عملية احتيال وتزوير انتخابي”، داعياً لـ”إعادة اجراء الانتخاب”.

جاء ذلك بعدما تأكد أن رائد الفضاء السابق مارك كيلي تغلب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في هذه الولاية الواقعة جنوب غربي البلاد.