ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية إن ريال مدريد غاضب من استهداف لاعبي منافسيه للاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباريات الدوري الإسباني.

أفادت الصحيفة فقد بدأ استهداف اللاعبين لفينيسيوس يؤثر، بشكل خطير، على عقلية اللاعب الشاب، وعلى أدائه على أرض الملعب.

وأضافت “أس” أن فينيسيوس يشعر بالعزل المطلق على أرض الملعب، ويشعر أنه لا يحصل على الحماية إلا من ريال مدريد.

في حين يرى لاعبو فينيسيوس أنه لا شيء سيغير موقفه حول استمراره بالاحتجاج وبغضب على أرض الملعب ولن يتوقف عن جذب انتباه الحكام على تدخلات منافسيه.

وأكدت “أس” أن ريال مدريد لديه أمل ضئيل في أن تعمل السلطات للدفاع عن فينيسيوس، حيث يرون أن فينيسيوس سيغادر مع البرازيل متحمسا للمشاركة في كأس العالم لكن اللاعب حزين جدا لأنه يعرف ما ينتظره في الدوري عند عودته من قطر.