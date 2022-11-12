أكد لاعب فريق الفتح الحالي، حسين المقهوي، إن هدفه الذي سجله بقميص الأهلي في مرمى الهلال هو الأجمل والأصعب لحاجة الفريق له.

وقال المقهوي لبرنامج “مع عزيز” عبر قناة SSC NEWS: “تحقيقي لبطولة الدوري مع الفتح هي الأغلى لقلبي، وظلمت في المنتخب؛ إذ لم أحصل على الفرصة، ولا أعلم سبب عدم استدعائي حتى الآن، وإدارة النصر فاوضتني قبل كأس العالم 2018 ولم نصل لاتفاق ولو قدم لي النصر عرضًا في الوقت الحالي لن أنتقل له لأنني استقريت في الفتح”.

ولفت المقهوي إلى أن عبارة (إن شاء الله نلحقك) عند توديعي لمعتز هوساوي فهمت غلط، والمركز الإعلامي بالأهلي تعمّد تنزيل المقطع، وحزنت جدًا لأن هذا الفيديو الوحيد الذي تم نشره من تدريبنا وقتها، ووقتها اتصلت على أحمد الداموك مدير المركز الإعلامي ورد قائلاً: نحن آسفون ما انتبهنا”.

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