وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطأ جديد خلال خطابه في القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، والتي تستضيفها كمبوديا .

وقال بايدن: “أشكر رئيس وزراء “كولومبيا” على قيادته لرابطة دول جنوب شرق آسيا”، وذلك بدلا من رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا هو رئيس وزراء “كمبوديا”.

وليست هذه السقطة الأولى للرئيس الأمريكي، حيث ظهر مراراً في عدة مناسبات ومؤتمرات، في حالة وصفت بـ “غير الطبيعية”.

يذكر أن رؤساء حكومات جنوب شرق آسيا يجرون محادثات، اليوم السبت، مع عدد من زعماء العالم الزائرين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الوقت الذي تحاول فيه المنطقة التغلب على التنافس المتزايد بين الصين والقوى الغربية.