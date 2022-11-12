استقبلت أستراليا سفينة سياحية على متنها 4600 راكب وبعد إجراء الفحص الطبي الوقائي، تفاجؤوا بأن ما يقرب من ربع الركاب مصابين بكورونا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وصلت السفينة السياحية “ماجستيك برنسيس” إلى “سيركولار كواي” بعد أن أبحرت من نيوزيلندا، لترسو في سيدني بأستراليا وعلى متنها 800 راكب مصابا بـكورونا.

وكان حوالي 4600 راكب وطاقم على متن السفينة عندما تحركت السفينة، وبإحصائية بسيطة يعني هذا الانتشار أن واحدًا من كل خمسة كان مصابًا بفيروس كورونا.

من جانبها قالت مارجريت فيتزجيرالد ، رئيسة شركة كرنفال أستراليا للرحلات البحرية ، إن عددًا كبيرًا من الحالات بدأ يتم اكتشافها في منتصف الرحلة التي استغرقت 12 يومًا.

وقالت إن جميع الحالات كانت إما بدون أعراض أو أعراض خفيفة، وتابعت أن الموظفين سيساعدون جميع الضيوف الذين ثبتت إصابتهم بالوصول إلى وسائل النقل الخاصة والإقامة لإكمال فترة عزلهم.