لا زال الشعب الإيراني بمختلف فئاته يؤكد على موقفه الثابت ضد النظام الإرهابي الحاكم، دون تردد أو خوف من تهديدات الملالي.

هذه المرة رفض لاعبو المنتخب الإيراني لكرة السلة ترديد نشيد نظام الملالي، في إطار النافذة الخامسة لاختيار كأس العالم.

وليست هذه المرة الأولى التي يعبر فيها الرياضيون عن تضامنهم مع الاحتجاجات في البلاد، فسبق ورفض منتخب إيران لكرة الماء في دورة الألعاب الآسيوية غناء النشيد أيضا.

وكانت “صدى” نشرت مقاطع سابقة وثقت رفض نادي استقلال الإيراني الاحتفال بتتويجه بكأس السوبر للسبب ذاته، وسبق أن رفض المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية في بطولة العالم بدبي ترديد النشيد أيضا.

ويأتي ذلك بالرغم من محاولات قوات نظام الملالي الإرهابي لقمع الاحتجاجات بشتى الطرق الوحشية، وتهديد اللاعبين بالتعامل معهم فور وصولهم.

وتستمر التظاهرات منذ أكثر من شهرين على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الملالي بسبب الحجاب الإلزامي.