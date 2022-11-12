أوضح استشاري جراحة وأمراض المسالك البولية وجراحات الروبوت للبروستات الدكتور خالد العثمان عن أسباب الإصابة بسرطان البروستات.

وقال العثمان خلال لقاء له مع قناة “mbc” أن سرطان البروستات من أكثر السرطانات شيوعا لدى الرجال، وثاني سبب للوفاة من أمراض السرطان في العالم، ونسبة وجود هذا المرض في العالم العربي أقل من العالم الغربي بكثير.

وأضاف أن معظم حالات الأورام تكون أعراضها مثل الأعراض التي تصاحب الأورام الحميدة وهي منتشرة، وإذا بدأ يشعر الشخص بالأعراض تكون في مرحلة متأخرة.

وأكد العثمان على أهمية أن يقوم الرجال بالفحص الدوري بعد سن الخمسين أو الـ 45 ، ويكون الفحص عبارة عن اختبار دم وهو مؤشر يعكس نشاط غدة البروستات.

وتابع أن أكثر أسباب الإصابة بسرطان البروستات ترجع لعوامل وراثية، والطعام الغني بالمواد الدهنية، مثل الوجبات السريعة وغيرها.

ولفت إلى أن هناك عدة طرق للعلاج منها علاج جراحي أوإشعاعي، أو كيميائي أو هرموني أو مناعي، مشيرا إلى أن العلاج يكون أفضل كلما تم اكتشاف المرض مبكرا.