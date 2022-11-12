حذر خبراء بالأمن السيبراني من 4 تطبيقات على نظام أندرويد مليئة بالفيروسات وتخفي جزءا من البرامج الضارة المعروفة باسم HiddenAds.

وتمكنت التطبيقات الضارة من تجاوز أنظمة الكشف على متجر جوجل بلاي، حيث يستخدم المخترقون السيبرانيون تكتيك المماطلة لاستدراج المستخدم إلى شعور زائف بالأمان.

ويبدأ التطبيق في العمل الضار، ويفتح مواقع التصيد الاحتيالي في متصفح كروم، وعلامات التبويب تفتح سرا في الخلفية، حتى عندما يكون جهازك مقفلا.

‏والتطبيقات تلك هي: Bluetooth Auto Connect‏- Bluetooth App Sender ‏- Driver: Bluetooth, USB, Wi-Fi ‏- Mobile Transfer: smart switch