روت سيدة تفاصيل إصابتها بمضاعفات خطيرة إثر ذهابها لإجراء عملية تجميل في إحدى العيادات المتخصصة.

وقالت السيدة خلال لقائها في برنامج “mbc في أسبوع” أنها شاهدت إعلان على منصات التواصل الاجتماعي فذهبت للطبيبة وأعطتها عربون واتفقت معها على إجراء عملية تجميل يوم الأحد ولفتت إلى أنهم جهزوها وأعطوها قهوة لشربها وبدأت معها الطبيبة في العملية ثم تركتها للسركتيرة حتى شعرت بسوء في حالتها فطلبت منها التوقف.

وتابعت أنها دخلت في حالة إغماء إلا أن هذا لم يوقفهم وحدثت لها مضاعفات في القلب وضعف بالكلى ووجود ماء على الرئة ونزيف لا يتوقف.

وسلط التقرير الضوء على حالة وفاة سيدة تدعى مريانا قضيت بسبب الأخطاء الطبية نتيجة عمليات التجميل.

من جانبه قال طارق الساحوري، شقيق مريانا إن شقيقته راجعت أكثر من طبيب تجميل وطلبت منهم إجراء العملية بالطريقة التي تريدها لكنهم رفضوا.

وأشار إلى أن شقيقته ظلت في غرفة العمليات لمدة 9 ساعات حتى توقف قلبها، مضيفا: “توفيت بعد 12 ساعة تقريبا”.

بدوره قال الدكتور عمر الشوبكي ، استشاري جراحة التجميل والترميم، إن الفترة الأخيرة انتشر أشخاص ليس لهم علاقة بعمليات التجميل، مؤكدا أن بسبب ذلك وقعت أخطاء طبية كثيرة.