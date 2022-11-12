أوضحت الدكتورة فتون المرشود – طبيبة شرعية كيفية تحديد وقت الوفاة ، مبينة أن العلامات الرمية لها توقيتات محددة والتيبس والرسوب الدموي وسائل تحديد أيضا.

وقالت الطبيبة الشرعية “يمكن معرفة وقت الوفاة عن طريق العلامات الرمية التي تكون ظاهرة على الجثة نفسها،وأول شيء يبدأ التيبس على الجثة نفسها من أعلى الحسد إلى أسفله وتبدأ هذه الحالة من ساعتين إلى 12 ساعة ، ثم تفك مرة أخرى مثلما بدأت بسبب التغيرات الكيمائية التي تحدث في الجسم .

وتابعت ” الرسوب الدموي يتم من خلاله تحديد وقت الوفاة فإذا كان الدم يسيل وينتشر ويتحرك فهذا معناه أن الوفاة كانت منذ أقل من 8 ساعات”.

وعن كيفية التفريق بين الوفاة اختناقا بالغاز أو بأي طريقة أخرى، قالت المرشود “الغازات تترك أثر في الجسم وانتشارها في الدم سريع , ويتم معرفته عن طريق أخذ عينات من الدم ومكونات المعدة والمرارة ”

وأضافت أن الوفاة بالاختناق تظهر علامات على الوجه يكون لونه ازرق أو يوجد زبد رغوي ، كما أنه يوجد علامات مقاومة مثل الكدمات وعلامات في الأظافر.

وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أنه يمكن معرفة أن الجثة تحركت عن طريق الرسوب الدموي الذي يحدث للمتوفي في الموضع الذي يكون عليه ، فإذا تحركت الجثة يتحرك معها الرسوب الدموي ويتم معرفة أن الجثة تحركت بعد الوفاة أن لم تتحرك ”

"كيف يتم تحديد وقت الوفاة"؟ د. فتون المرشود – طبيبة شرعية: العلامات الرمية لها توقيتات محددة والتيبس والرسوب الدموي وسائل تحديد @ftoon_sami#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/g8oe3pKQoQ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 12, 2022

د. فتون المرشود – طبيبة شرعية تكشف لسيدتي كيفية التفريق بين الوفاة اختناقا بالغاز أو بأي طريقة أخرى @ftoon_sami#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/w9ijcHEFSs — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 12, 2022